السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرة أطلقتها الفصائل المسلحة باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلنت المملكة العربية السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية من أراضيها، في تطور جديد يعكس استمرار التوترات الأمنية المرتبطة بالصراع في اليمن، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على أمن المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة المسيّرة التي أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، وفق بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» في 15 أكتوبر 2026.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن توقيت رصد الطائرة أو موقع اعتراضها بالتحديد، كما لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الحادث.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التهديدات الجوية التي تواجهها المملكة، بالتزامن مع استمرار المواجهات المرتبطة بالأزمة اليمنية، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ في العمليات العسكرية العابرة للحدود.

وشهدت المملكة، الأربعاء، تطورات أمنية مماثلة، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة، موضحًا أن عمليات الاعتراض شملت منطقتي المدينة المنورة والشرقية، كما أعلن اعتراض مسيّرة أخرى استهدفت المنطقة الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها السعودية في ظل تصاعد المواجهة الإقليمية، وما تفرضه الهجمات الجوية من ضغوط على منظومات الدفاع الجوي، إلى جانب المخاوف المرتبطة بحماية المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.

وتؤكد الوقائع المعلنة أهمية متابعة التطورات الميدانية والتحركات العسكرية في اليمن والمنطقة، في وقت تظل فيه فرص احتواء التصعيد مرتبطة بمدى نجاح الجهود السياسية والأمنية في الحد من الهجمات المتبادلة ومنع اتساع دائرة الصراع.