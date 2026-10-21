الداخلية تكشف حقيقة تحرش شخص بالفتيات داخل المترو

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بالفتيات داخل إحدى عربات المترو وإدعائه مرضه للتهرب من المساءلة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ("من ذوى الإعاقة السمعية" – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) ، وبإستدعائه بحضور (مترجمة إشارة)، وبعرض الفيديو المشار إليه عليهما أفاد بأن مقطع الفيديو المشار إليه تم تصويره منذ ما يقرب من عام ، إبان حدوث مشادة بينه وبين أحد الأشخاص حال استقلالهما إحدى عربات المترو ، لقيام الأخير بالإصطدام بقدمه التى كانت متورمة آنذاك دون قصد، ونفى تحرشه بالفتيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.