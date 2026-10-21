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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من هي ماليفولا ألفيس؟.. مفاجأة بشأن البلوجر البرازيلية التي أثارت الجدل في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

أثارت صانعة المحتوى البرازيلية ماليفولا ألفيس حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقاطع فيديو نشرتها عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، خلال زيارتها إلى مصر، وسط انتقادات من متابعين اعتبروا أن بعض المشاهد التي ظهرت فيها لا تتناسب مع طبيعة الأماكن العامة.

وجاءت الواقعة بعد ظهور ألفيس برفقة إحدى صديقاتها خلال جولة في عدد من البازارات السياحية، إلى جانب مقاطع أخرى أثناء تجولهما في شوارع محافظة الإسكندرية، وهو ما دفع مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي إلى تداول الفيديوهات والتعليق عليها على نطاق واسع، لتتحول زيارة صانعة المحتوى البرازيلية إلى موضوع للنقاش والجدل بين المتابعين.
 

مقاطع الفيديو تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى ماليفولا ألفيس بعد انتشار المقاطع المنسوبة إليها، إذ عبّر عدد من رواد مواقع التواصل عن رفضهم لما ظهر في الفيديوهات، مطالبين بضرورة احترام طبيعة المجتمع المصري والعادات والتقاليد السائدة في الأماكن العامة، خاصة في المناطق السياحية والشوارع التي يرتادها المواطنون والزائرون.

كما تناولت بعض المنشورات المتداولة معلومات عن حياتها الشخصية وهويتها الجندرية، وهو ما زاد من حدة النقاش حول الواقعة. ومع ذلك، يظل تقييم ما حدث مرتبطًا بطبيعة التصرفات الظاهرة في المقاطع ومدى توافقها مع القواعد والقوانين المعمول بها، بعيدًا عن الخلفية الشخصية لصانعة المحتوى أو هويتها.

وأعادت الواقعة تسليط الضوء على الجدل الذي قد تثيره تصرفات بعض المؤثرين وصناع المحتوى أثناء زيارتهم لدول أخرى، خصوصًا مع الانتشار السريع لمقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقدرتها على تحويل مواقف محدودة إلى قضايا تحظى باهتمام واسع خلال وقت قصير.

من هي ماليفولا ألفيس؟

ماليفولا ألفيس، المعروفة أيضًا باسم ماريانا ألفيس، صانعة محتوى ومؤثرة رقمية برازيلية، وُلدت في 24 مارس 2004 بمدينة ساو برناردو دو كامبو، التابعة لولاية ساو باولو في البرازيل.

واستطاعت ألفيس تحقيق حضور ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك» و«إنستجرام»، من خلال نشر محتوى يتناول جوانب من حياتها الشخصية والموضة وتجربتها المتعلقة بالهوية الجندرية، الأمر الذي ساهم في زيادة شهرتها بين متابعيها.

وتحدثت صانعة المحتوى البرازيلية في مناسبات سابقة عن رحلتها الشخصية، كما شاركت متابعيها تفاصيل مرتبطة بإجراءات طبية خضعت لها، من بينها عملية تجميل الأحبال الصوتية المعروفة باسم «Glottoplasty»، التي أجرتها في يوليو 2024، بهدف رفع درجة الصوت.

خلافات سابقة وإجراءات قانونية في البرازيل

ولم يقتصر ظهور اسم ماليفولا ألفيس في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على نشاطها الرقمي، إذ ارتبط اسمها أيضًا بخلافات ونزاعات سابقة داخل البرازيل، بعضها أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.

وتشير المعلومات المتداولة عنها إلى وقوع خلافات مع عدد من الشخصيات المعروفة، من بينها المطربة البرازيلية جوجو تودينيو والمغني MC Paiva، مع الإشارة إلى أن تفاصيل هذه النزاعات ونتائج الإجراءات القانونية المرتبطة بها تحتاج إلى التحقق من مصادر رسمية موثوقة قبل الجزم بها.

كما وردت تقارير عن واقعة شهدتها مدينة ساو باولو في 30 أغسطس، قيل إنها بدأت بمشادة داخل أحد الملاهي الليلية، وأعقبتها اتهامات بالإيذاء البدني والإهانة. غير أن تحديد ملابسات الواقعة والمسار القانوني الذي اتخذته يتطلب الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات البرازيلية.

الجدل يتواصل بعد ظهورها في مصر

وتعكس ردود الفعل على زيارة ماليفولا ألفيس إلى مصر مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه مقاطع الفيديو القصيرة في تشكيل النقاش العام، خصوصًا عندما تتعلق بتصرفات في الأماكن السياحية والشوارع العامة.

مصر إنستجرام الإسكندرية تيك توك البرازيل

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