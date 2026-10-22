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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عقب انخفاضه أمس .. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الخميس

الدولار
الدولار
آية الجارحي

قدم بنك أبوظبي التجاري أقل سعر للدولار مسجلا 54.12 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار  اليوم الخميس 22-10-2026، بعد أن انخفض أمس بنحو 40 قرشا.

سعر صرف الدولار 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية  54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بختام التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، و54.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بيت التمويل الكويتي: 54.34 جنيه للشراء، و54.44 جنيه للبيع.

 

 البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المتحد: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 54.33 جنيه للشراء، و54.43 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار البنوك الخميس

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