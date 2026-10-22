العراق يغلق منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين والتجارة.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن السلطات العراقية أغلقت منفذ الشيب الحدودي مع إيران بالكامل في تمام الساعة السادسة، بما شمل حركة المسافرين والزوار والتبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الداخلية الإيرانية أبدت استغرابها من إغلاق المنفذ دون إشعار مسبق، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أوضح أن الإغلاق جاء لأسباب فنية وتطويرية تتعلق بالمنفذ.

وتابعت في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العبودي نفى وجود مقرات لميليشيا الحوثي في العراق، بعدما تداولت بعض الوكالات أنباء عن وجود مقرات لها تعمل مع فصائل عراقية لم تسلم سلاحها، وأكد أن الحكومة العراقية تسيطر على أراضيها ولن تسمح باستخدامها لتهديد دول الجوار، كما شدد على أن العراق لن يتبنى أو يحتضن أي جماعات مسلحة تشارك في صراعات.

العراق والأحزاب الكردية المعارضة

وأشارت إلى وجود تنسيق عالٍ بين العراق والأحزاب الكردية المعارضة بشأن خروجها من البلاد، إلى جانب التنسيق مع تركيا لحسم ملف حزب العمال الكردستاني وإخراج عناصره من العراق.