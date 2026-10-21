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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يؤكد أهمية تمكين القطاع الخاص ودعم الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد الشعراوي

أكد النائب عيد حماد أن جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تكتسب أهمية في ظل الحاجة إلى مواصلة تطوير الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة أن الانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي يتطلب الاستفادة من نتائج برامج الإصلاح السابقة، والعمل على تحويل مؤشرات الاستقرار الاقتصادي إلى فرص حقيقية للتوسع في الإنتاج والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

وأشار إلى أهمية تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج وتوسيع النشاط الاقتصادي يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن المناقشات التي يشهدها منتدى مصر 2026 تمثل فرصة لتبادل الرؤى بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والأبعاد الاجتماعية، ويضمن أن تنعكس ثمار التنمية على المواطنين بصورة ملموسة.

منتدى مصر البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي منتدى مصر 2026 الاقتصاد المصري

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