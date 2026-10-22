أستون فيلا يهزم فايكنج 3-1 في دوري أبطال أوروبا

هزم فريق أستون فيلا الإنجليزي نظيره فايكنج النرويجي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت ثلاثية أستون فيلا عن طريق روس باركلي وإيمي بوينديا (ركلة جزاء) وهنريك هيجيهايم (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 23، 37، 62.

فيما جاء هدف فايكنج الوحيد في اللقاء عن طريق اللاعب بيتر كريستانسين في الدقيقة 84.

أستون فيلا ضد فايكنج

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أستون فيلا وصافة الترتيب برصيد 9 نقاط خلفًا لباريس سان جيرمان الفرنسي، فيما يأتي فايكنج في المركز 33 بنقطة واحدة.