نجم أستون فيلا على رادار ليفربول..تفاصيل

يستهدف نادي ليفربول التعاقد مع النجم السويسري يوهان مانزامبي، لاعب نادي أستون فيلا، خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويرتبط النجم السويسري يوهان مانزامبي، بعقد مع أستون فيلا ممتد حتى شهر يونيو من العام 2030.

ووفقاً لما ذكره موقع "تيم توك" البريطاني، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مانزامبي، لتدعيم خط وسط الريدز في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأوضح أن أستون فيلا لا يرغب في التخلى عن النجم النجم السويسري في الموسم الحالي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في صفوف الفيلانز.



كان مانزامبي قد انتقل إلى صفوف أستون فيلا في الصيف الماضي قادماً من صفوف الفريق فرايبورج الألماني.