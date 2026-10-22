حمام سباحة بدل غرفة الصحافة.. «ترمب» يدرس إخراج المراسلين من البيت الأبيض

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الصحفيين والمراسلين من غرفة الإحاطات الصحفية داخل البيت الأبيض، تمهيدًا لتحويلها مجددًا إلى حمام سباحة داخلي، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن مستقبل وصول وسائل الإعلام إلى مقر الرئاسة الأمريكية، وسط تصاعد الخلاف بين الإدارة الأمريكية ومؤسسات صحفية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، طرح ترمب الفكرة مرارًا خلال الأشهر الماضية، وكان قد ناقشها مع كارولاين ليفيت، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض.

وتتضمن الفكرة نقل المراسلين إلى مبنى المكتب التنفيذي أيزنهاور، الواقع بالقرب من البيت الأبيض، وإعادة استخدام غرفة الإحاطات الصحفية، المعروفة باسم «قاعة جيمس برادي»، لإنشاء حمام سباحة داخلي.

وتعود خلفية المقترح إلى عام 1933، عندما أنشأ الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت حمام سباحة داخل البيت الأبيض، في إطار علاجه وتأهيله بعد إصابته بشلل الأطفال. وفي عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، جرى تغطية المسبح وتحويل المساحة إلى مقر لعمل الصحفيين، وافتُتحت غرفة الإحاطات في شكلها الجديد عام 1970.

وكان ترامب قد نشر في سبتمبر الماضي صورتين عبر منصته «تروث سوشيال»، إحداهما لغرفة الصحافة الحالية، والأخرى لتصميم مقترح للمسبح، في إشارة إلى رغبته في إعادة إحياء المشروع.