نقيب الزراعيين: التغيرات المناخية أبرز تحديات مصر.. ونستورد 90% من استهلاكنا للمحاصيل الزيتية

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن التغيرات المناخية والمشكلات المرتبطة بالمناخ تُعد من أبرز التحديات التي تواجه مصر خلال المرحلة الحالية.

وأضاف الدكتور سيد خليفة، في تصريحات تليفزيونية، أن جميع المصريين يتطلعون إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، إلا أن ذلك يمثل تحديًا بالغ الصعوبة، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع والمنتجات.

وتابع نقيب الزراعيين أن مصر تحتاج إلى التوسع في زراعة القمح بالأراضي القديمة، مشيرًا إلى أن زراعته في أراضي الوادي والدلتا أفضل من التوسع في زراعته بالأراضي الجديدة.

وأكد أهمية التوسع في زراعة بنجر السكر والنباتات الطبية والعطرية والمحاصيل الزيتية، نظرًا لدورها في دعم الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من المحاصيل الزيتية من الخارج.