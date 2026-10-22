ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أعظم إنجازاتنا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أحد أعظم إنجازات إدارته، في تصريحات تعكس استمرار تمسك واشنطن بهدفها المعلن بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة.

وبحسب ما نقلته قناة «العربية»، وضع ترامب منع طهران من الحصول على سلاح نووي ضمن أبرز ما يعتبره إنجازات للولايات المتحدة، في وقت لا يزال فيه الملف النووي الإيراني محورًا رئيسيًا للخلاف بين الجانبين، رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلاف بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والضمانات المطلوبة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، إلى جانب التباين في المواقف بشأن شروط استئناف المفاوضات وإنهاء الصراع.

وكان ترامب قد جدد، في تصريحات سابقة، تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما تحدث عن احتمالات استهداف منشآت نووية إيرانية، مشيرًا إلى موقع «بيك آكس ماونتن» الذي يُعتقد أنه يضم منشأة نووية محصنة تحت الأرض، وفق ما نقلته وكالة رويترز في 16 أكتوبر 2026.

ويظل الملف النووي أحد أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وطهران، في ظل تداعيات المواجهة على أمن المنطقة وحركة الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، بما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق مرتبطًا بمدى قدرة الطرفين على تجاوز خلافاتهما بشأن البرنامج النووي والضمانات الأمنية.