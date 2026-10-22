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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكية .. مصدر إيراني يكشف هوية السفن الـ 4 المُستهدفة شمالي الخليج

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر بأن السفن الـ4 التي استهدفها الحرس الثوري شمالي الخليج أمريكية أو كانت تنقل شحنة أمريكية.

ومنذ قليل ، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض عدد من السفن لأضرار واندلاع حرائق على متنها في شمال الخليج العربي وغرب مضيق هرمز، مدعيًا أن بعض هذه الحوادث ناجمة عن اصطدام السفن بألغام بحرية، في تصعيد جديد للتوترات المحيطة بأحد أهم الممرات الملاحية لنقل الطاقة في العالم.

وبحسب ما أورده التلفزيون العربي، قال الحرس الثوري إن أربع سفن تعرضت لإصابات واندلعت فيها النيران في شمال الخليج، فيما اصطدمت ثلاث سفن أخرى بألغام بحرية غرب مضيق هرمز خلال ساعات الليل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.


ووجّه الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا إلى الولايات المتحدة، قائلًا إن الرد الإيراني قد يشمل استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، إذا واصلت واشنطن تشجيع السفن التجارية على عبور الممر الذي تصفه طهران بأنه ملغم.

تصعيد حول مضيق هرمز
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع سعي واشنطن إلى ضمان عبور السفن، مقابل تمسك طهران بفرض قيود على المرور عبر مسارات بحرية تقول إنها غير مصرح بها.

وكان الحرس الثوري قد أعلن، في تصريحات سابقة نقلتها وسائل إعلام دولية، تعرض ناقلات نفط لأضرار واندلاع حرائق بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز، من دون تقديم تفاصيل مستقلة كافية للتحقق من جميع تلك الوقائع.

ويكتسب التصعيد أهمية خاصة نظرًا إلى الموقع الاستراتيجي للمضيق، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، ويمثل ممرًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز العالمية.

ومن شأن استمرار الحوادث البحرية والتهديدات المتبادلة أن يزيد المخاطر على حركة الشحن التجاري، ويثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وتكاليف النقل والتأمين البحري.

إيران الحرس الثوري الخليج العربي مضيق هرمز القواعد الأمريكية

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