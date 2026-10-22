نقيب الزراعيين: الحرب الإيرانية الأمريكية ومضيق هرمز يهددان سلاسل الإمداد.. والتوسع الزراعي ضرورة

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الحرب الإيرانية الأمريكية والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز تتسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على حركة الإنتاج ويزيد الحاجة إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف الدكتور سيد خليفة، في تصريحات تليفزيونية، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب التوسع الأفقي في الزراعة، مع الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية، بما يسهم في تقليل الفجوة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن ملف الأمن الزراعي يواجه تحديًا آخر يتعلق بمعدلات الاستهلاك، مؤكدًا أهمية حساب حجم الإنتاج والاستهلاك والصادرات بصورة دقيقة، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للدولة ووضع السياسات الزراعية المناسبة.