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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني| شاهد

تعامد الشمس
تعامد الشمس

شهدت مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، حدوث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وسط حضور نحو 7 آلاف سائح وزائر من مختلف أنحاء العالم، وبمشاركة المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في مشهد حضاري وسياحي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويؤكد المكانة التاريخية والأثرية الفريدة لمعابد أبو سمبل على خريطة السياحة العالمية.

هذا وقد بدأت فعاليات ظاهرة تعامد الشمس بتوافد 2000 سائح وزائر، وقد وصل عدد المشاركين بالحضور لمشاهدة الظاهرة إلى نحو 7 آلاف سائح وزائر مع حدوث الظاهرة. 

تعامد الشمس يخترق بهو المعبد وصولًا إلى قدس الأقداس

جاء ذلك بحضور أسامة رزق داود، نائب المحافظ، واللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، والدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبو سمبل، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المختصة.

واخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة نحو 60 متراً حتى وصلت إلى قدس الأقداس في تمام الساعة 6:53 صباحاً، واستمرت الظاهرة لمدة 20 دقيقة، وسط أجواء مبهرة وتفاعل كبير من السائحين والزائرين الذين حرصوا على مشاهدة هذه اللحظة الفريدة وتوثيقها.

محافظ أسوان: تنسيق متكامل لتيسير حركة دخول وخروج الزائرين وتأمين الاحتفالات وخروجها بالشكل التنظيمى الجيد والمتميز 

من جانبه، أكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة حرصت بالتنسيق مع مديرية الأمن والوزارات والجهات المختصة بقطاعات الثقافة والسياحة والآثار والطيران المدني والتموين والرعاية الصحية على متابعة تنفيذ مختلف الإجراءات التنظيمية اللازمة لتيسير حركة دخول وخروج السائحين والزائرين، وضمان إنسيابية الحركة داخل محيط المعبد، بما يسهم في توفير الأجواء المناسبة لمتابعة الظاهرة والإستمتاع بالفعاليات المصاحبة لها.

تعامد الشمس 

وقال المحافظ إنه تم توفير بوابات ومسارات منظمة للدخول والخروج فى إطار الاستعدادات المسبقة التى جرى تنفيذها للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس هذا العام، بما يعكس تكامل جهود أجهزة المحافظة والجهات المعنية لإخراج الحدث بالصورة الحضارية التى تليق بمكانة أسوان السياحية والأثرية، وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى باعتبارها عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مهرجان تعامد الشمس يقدم عروضاً فنية وثقافية بمشاركة 6 فرق للفنون الشعبية

وأوضح محافظ أسوان أن الاحتفالات المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس شهدت تنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مهرجان التعامد خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، والتي انطلقت في عدد من المواقع الثقافية المفتوحة، بمشاركة 6 فرق للفنون الشعبية المصرية لتقديم عروض فنية وتراثية تعكس تنوع وثراء الفلكلور المصري، وتوفر متنفساً ترفيهياً وثقافياً للمواطنين والسائحين بما يضفي أجواءً احتفالية مميزة على مدينة أبو سمبل السياحية ومختلف أنحاء المحافظة.

توفير شاشة كبرى أمام بهو المعبد لمشاهدة ظاهرة التعامد 

وأضاف المحافظ أنه تم الحرص كذلك على وضع شاشة كبرى أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.

ظاهرة تعامد الشمس.. إعجاز هندسى وفلكى يجسد عبقرية المصريين القدماء

جدير بالذكر أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني تعتبر واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأثرية الفريدة التي توارثتها الأجيال على مدار نحو 33 قرناً، وتجسد ما بلغه المصريون القدماء من تقدم علمي وهندسي وفلكي، إلى جانب براعتهم في النحت والتخطيط والتصوير المعمارى، وهو ما تعكسه المعابد والآثار العريقة التي شيدوها.

وتتكرر الظاهرة مرتين سنوياً في 22 أكتوبر احتفالاً ببدء موسم الحصاد، و22 فبراير ارتباطاً بموسم الزراعة والفيضان، حيث تتسلل أشعة الشمس الذهبية عبر ممرات المعبد لتضيء تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل عدد من الآلهة داخل قدس الأقداس، فى مشهد يجمع بين الدقة الهندسية والإبداع الفني، ويواصل جذب أنظار الزائرين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

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