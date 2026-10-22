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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| جهود مكثفة فى ليلة تعامد الشمس وإستقبال الأفواج السياحية بالهدايا الفرعونية بمدينة أبو سمبل السياحية.. والإستماع لمطالب أهالى المدينة

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 21/10/2026 أحداث متنوعة .

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، ضيوف مدينة أبو سمبل السياحية وزائريها من الأفواج السياحية الوافدة للمشاركة فى فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وذلك بمطار أبو سمبل الدولى. 

https://www.elbalad.news/7150327

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على تقديم الشكر والتقدير لرجال وحدة إطفاء مدينة أبو سمبل السياحية، بإشراف العقيد محمد محيى مدير الإدارة، تقديراً لدورهم البطولى وجهودهم المخلصة فى الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين، والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة، بما يسهم فى تأمين فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.


https://www.elbalad.news/7150865

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، خلال جولته الميدانية بمدينة أبو سمبل السياحية، على زيارة مقر الوحدة المحلية للمدينة، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي، وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد لأداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل، مع العمل على تعظيم الإيرادات وتحسين معدلات الأداء، موجهاً بأهمية ربط الحوافز والمكافآت بمستوى الإنجاز والجهود المبذولة في تحقيق المستهدفات المطلوبة.


https://www.elbalad.news/7150872

جهود متنوعة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، هايبر الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة أبو سمبل السياحية ، والمخزن الملحق به للإطمئنان على جودة السلع الغذائية والاستهلاكية المطروحة، ومدى توافرها بالكميات المناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، ضمن مبادرة طرح 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، وذلك وفقاً لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بما يسهم في تلبية إحتياجات الأسر وتوفير متطلباتها الأساسية بأسعار مناسبة.


https://www.elbalad.news/7150868

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيري مع أهالي مدينة أبو سمبل السياحية، وذلك فى إطار إستكمال سلسلة اللقاءات الجماهيرية الهادفة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم على أرض الواقع.


https://www.elbalad.news/7151098

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تقديم خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية لفعاليات ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتى تشهدها مدينة أبو سمبل السياحية يومى 21 و22 أكتوبر الجارى، وذلك من خلال تمركز الفرق الطبية بمدخل المعبد ومحيط منطقة السوق، لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والزائرين والأفواج السياحية المشاركة فى الفعاليات.


https://www.elbalad.news/7151102

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