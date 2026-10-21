محافظ أسوان: لدينا أجواء آمنة للأفواج السياحية والزائرين من مختلف الجنسيات

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، على تقديم الشكر والتقدير لرجال وحدة إطفاء مدينة أبو سمبل السياحية، بإشراف العقيد محمد محيى مدير الإدارة، تقديراً لدورهم البطولى وجهودهم المخلصة فى الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين، والتعامل بكفاءة مع مختلف المواقف الطارئة، بما يسهم فى تأمين فعاليات الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى.

كما أشاد المحافظ بالجهود المتميزة التى تبذلها أجهزة مديرية أمن أسوان فى تأمين مختلف الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة للأفواج السياحية والزائرين من مختلف الجنسيات، بما يعكس مستوى التنسيق والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لإنجاح هذا الحدث العالمى.

وخلال جولته بمدينة أبو سمبل السياحية، برفقة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، أعرب المهندس عمرو لاشين عن تقديره للتعاون البناء والجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، فى تأمين الاحتفالات والفعاليات المختلفة، وضمان انتظام حركة المواطنين والسائحين، وتوفير المناخ الملائم للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، التى تحظى باهتمام سياحى وإعلامى واسع على المستويين المحلى والدولى.

تفقد تجهيزات المسرح المخصص للعروض الفنية بليلة التعامد

وفى سياق متصل، تفقد محافظ أسوان المسرح المخصص بمنطقة السوق بمدينة أبو سمبل السياحية، والمُعد لتقديم العروض الفنية خلال ليلة التعامد، حيث إطمأن على التجهيزات والاستعدادات الخاصة بإقامة الفعاليات الفنية والترفيهية، بما يسهم فى إضفاء أجواء احتفالية متميزة تتناسب مع أهمية الحدث ومكانته التاريخية والحضارية.

وقدم المهندس عمرو لاشين الشكر والتقدير للقائمين على تجهيز المسرح وتنظيم الفعاليات، مشيداً بجهودهم فى تهيئة الأجواء المناسبة لأهالى مدينة أبو سمبل والأفواج السياحية والزائرين، بما يعزز من ثراء التجربة السياحية، ويجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتنوع الفنون والثقافة المصرية الأصيلة.