محافظ أسوان يتفقد جهود التأمين الطبى والرعاية الصحية لفعاليات تعامد الشمس بأبو سمبل

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تفقد جهود فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فى تقديم خدمات التأمين الطبى والرعاية الصحية لفعاليات ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، والتى تشهدها مدينة أبو سمبل السياحية يومى 21 و22 أكتوبر الجارى، وذلك من خلال تمركز الفرق الطبية بمدخل المعبد ومحيط منطقة السوق، لضمان تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والزائرين والأفواج السياحية المشاركة فى الفعاليات.

محافظ أسوان يشيد بجهود الفرق الطبية فى تأمين فعاليات تعامد الشمس

جاء ذلك خلال الجولة التى رافقه فيها السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد والمشرف على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، والدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، حيث تابع محافظ أسوان آليات إنتشار الفرق الطبية بمحيط المواقع السياحية، ودورها فى تقديم الخدمات الصحية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة، بما يضمن سلامة المشاركين ويوفر الأجواء الآمنة خلال الإحتفالات.

وقدم المهندس عمرو لاشين شكره وتقديره للهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، على جهودها فى توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبى خلال الفعاليات الكبرى التى تستضيفها المحافظة، مشيداً بدور الفرق الطبية فى سرعة الاستجابة والتدخل الطبى عند الحاجة، وحرصها على تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والزائرين والسائحين، بما يعكس جاهزية المنظومة الصحية وقدرتها على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

تعزيز منظومة التأمين الطبى لدعم السياحة والفعاليات الكبرى بأسوان

وتأتى مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى إطار دورها الحيوى فى توفير الرعاية الصحية والتأمين الطبى للفعاليات والأحداث الكبرى، ودعم الأنشطة السياحية والثقافية التى تستضيفها محافظة أسوان، من خلال تجهيز الفرق الطبية وتوزيعها بالقرب من مواقع تجمعات الزائرين، بما يسهم فى سرعة تقديم الخدمة الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، ويعزز من مستوى الإستعداد والجاهزية طوال فترة الإحتفالات.