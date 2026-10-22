قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيل كلينتون يستشهد بالقرآن لرفض الإساءة للمسلمين.. دعوة للتعايش أم مناورة سياسية؟
ترامب: لن نتفاوض مع إيران وشيء ما سيحدث قريبا
الإفتاء: الاستثمار في كيانات غير مرخصة محرم شرعًا
خالد الغندور: محمود ممدوح يوقع للأهلي
السيطرة على حريق نشب أعلى سطح عقار بسراي القبة .. تفاصيل
حسام حسن يتابع عمر عبدالمجيد استعداداً لضمه لمعسكر منتخب مصر
ضوابط التقدم لإمتحانات النقل بالتعليم الفني على نظام العمال 2027 ..قرار عاجل
صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟
ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية لاستئناف بناء جدار حدودي داخل حديقة «بيغ بند»
أمير هشام: اختيار «عموتة» أفسد مجهود إدارة الأهلي.. وأسلوبه لا يتناسب مع هوية الفريق
حماس توجّه طلبًا عاجلًا للسفارات الفلسطينية وقيادات الفصائل المتواجدين في العواصم المختلفة
فيضانات مدمرة تضرب جنوب فرنسا| 3 قتلى وإجلاء المئات.. وآلاف المنازل بلا كهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا .. اعتراض وتدمير 808 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إعتراض وتدمير 808 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.


وفي وقت سابق ، أفاد عمدة موسكو بأن نحو 630 طائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه العاصمة الروسية، مؤكدًا إسقاط معظمها، وفقًا لما نقلته وسائل اعلام روسي» في خبر عاجل، في تطور يأتي وسط تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار استهداف مناطق روسية وأوكرانية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الدور المتزايد للطائرات المسيّرة في المواجهات العسكرية بين الجانبين، إذ أصبحت أداة رئيسية في تنفيذ الهجمات بعيدة المدى، واستهداف المنشآت والبنية التحتية، فضلًا عن الضغط على أنظمة الدفاع الجوي.


وتتعامل السلطات الروسية مع الهجمات التي تستهدف العاصمة ومحيطها باعتبارها تحديًا أمنيًا، في ظل الحاجة إلى حماية المناطق السكنية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.

ويثير الإعلان عن إطلاق هذا العدد الكبير من المسيّرات تساؤلات بشأن نطاق الهجوم، والمسارات التي سلكتها الطائرات، ومدى الأضرار التي ربما نجحت في إحداثها قبل اعتراضها.


وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير عن هجمات ليلية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أعلن عمدة المدينة إصابة عدد من الأشخاص جراء الهجمات الروسية، إلى جانب تضرر أجزاء من مسار المترو جنوبي العاصمة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.

وتعكس هذه التطورات استمرار تبادل الضربات الجوية بين الطرفين، في وقت تمثل فيه الطائرات المسيّرة تحديًا متزايدًا للدفاعات الجوية، نظرًا إلى إمكانية استخدامها بأعداد كبيرة وعلى مسافات بعيدة نسبيًا، بما يفرض ضغوطًا على منظومات الرصد والاعتراض.

كما أن اتساع نطاق الهجمات يثير مخاوف بشأن انعكاساتها على المدنيين والخدمات الأساسية، خاصة عندما تطال العمليات العسكرية مناطق حضرية مكتظة بالسكان، أو تتسبب في تعطيل وسائل النقل والمرافق الحيوية.

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية الدفاع الجوي الروسي مسيرة أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الصياد اللي كان بيطلع 100 كيلو بقى بيطلع 10

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بجامعة قنا

بروتوكول تعاون بين جامعة قنا والمعهد القومي للبحوث الفلكية لدعم البحث العلمي

تعامد الشمس

محافظ أسوان يشارك في مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني| شاهد

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الغربية يتفقد خدمات الشركة بمحيط منطقة احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا

بالصور

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية.. ثلاثة محركات وقوة تصل إلى 1153 حصانا

مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية
مرسيدس AMG GT SUV الكهربائية

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزيد المشكلة

شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة
شعرك بيقع أكتر وقت الاستحمام؟ أخطاء تزود المشكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد