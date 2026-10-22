ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل شهدت إقبالا سياحيا كبيرا اليوم

شهدت مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، اليوم الخميس 22 أكتوبر، إقبالًا سياحيا كبيرا بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، لمتابعتها.

وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية الفريدة تتكرر مرتين سنويًا، في 22 فبراير و22 أكتوبر، واستمرت لمدة 22 دقيقة، بدأت من الساعة 6:55 صباحًا حتى الساعة 7:17 صباحًا.

ونظمت المحافظة فعاليات فنية وثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمنت عروضًا للفنون الشعبية والفلكلور من مختلف المحافظات، إلى جانب عروض داخل منطقة المعبد، لإثراء تجربة السائحين والزائرين المصريين.

وشملت الاستعدادات لهذا الحدث التنسيق مع الجهات الأمنية والمرورية والصحية، وهيئة سلامة الغذاء وحماية المستهلك، فضلًا عن توفير خدمات الإسعاف والهلال الأحمر ومصادر الكهرباء البديلة والوقود، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل والصيانة والإنارة بمدينة أبو سمبل.

وتعمل المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار على زيادة متوسط إقامة السائح من ليلة 1.7 إلى أربع ليالٍ، من خلال الترويج لمقومات سياحية متنوعة وعدم الاقتصار على المعابد والرحلات النيلية.

وتشمل الخطة التوسع في سياحة السفاري والمنطاد والكثبان الرملية، إلى جانب السياحة البطيئة التي تستهدف الباحثين عن الهدوء والاسترخاء، وتنمية السياحة الثقافية والعلمية للاستفادة من المواقع الأثرية في جذب الباحثين والدارسين في مجالات الحضارة والهندسة والعمارة