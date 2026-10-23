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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.. اتخاذ قرارات مهمة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026  على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026

سيكون هذا يوماً مثالياً لعرض مهاراتك، سيكون من المناسب اتخاذ قرارات مهمة خلال اليوم، يمكنك استغلال هذا اليوم على أكمل وجه

توقعات برج الثور مهنيا

يجب أن تكون قادراً على إنجاز عملك بكفاءة، هناك فرص مواتية لظهور فرص وظيفية جديدة أمامك، ستؤتي جهودك ثمارها، وقد تحصل على وظيفة أفضل

توقعات برج الثور عاطفيا 

ستجدون اليوم هادئاً ومريحاً للاستمتاع بالرومانسية مع شريك حياتكم، وذلك بفضل التفاهم التام الذي يسود علاقتكما

توقعات برج الثور ماليا

سيكون التقدم المالي جيداً اليوم، وستتمكن أيضاً من زيادة مدخراتك، من الضروري أن تخطط ليومك جيداً وأن تمضي قدماً

توقعات برج الثور صحيا

لن تشكل الصحة مشكلة اليوم، ستتمتع بمستوى لياقة بدنية جيد، وسيحافظ الحماس على معنوياتك عالية.

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