سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية طرنجة وتعتقل مواطنا

أفادت تقارير سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي حيث إعتقل مواطنا سوريا.

وفي وقت لاحق ، كشفت منصات إخبارية سورية عن نقل جيش الاحتلال معدات عسكرية وأجهزة متطورة إلى قمة جبل الدروز في محافظة السويداء جنوبي سوريا، في خطوة يُرجح أنها تأتي ضمن استعدادات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وقال مصدر إن عشرات المروحيات العسكرية التابعة للاحتلال نقلت كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والأجهزة المتطورة إلى المنطقة، بهدف تجهيز البنية التحتية اللازمة لإنشاء القاعدة المحتملة.

وأضاف المصدر أنه وصل جنود من جيش الاحتلال إلى المنطقة لتفقد الموقع وتقييم مدى ملاءمته لإقامة المنشأة.

وأشار إلى أن معظم المشاركين في العملية هم من الدروز الحاملين للجنسية الإسرائيلية.

ووفق التقديرات، يُحتمل أن تُخصص القاعدة لأغراض الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والإنذار المبكر، مع إمكانية نشر أنظمة رادار فيها.