قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»
بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة
وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية
نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط الأوقية لأدنى مستوى منذ أغسطس
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد
«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان على البال»: ذاكرت الإسباني والصيني وحققت حلم التصوير في الأقصر | فيديو
قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخصيص 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان بمزاد علني

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أسفرت جلستا مزاد علني عقدهما قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقري جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، أسفرتا عن بيع جميع الوحدات المطروحة، والتي شملت 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين، بمساحات تراوحت بين ١١ و٧٥ مترًا مربعًا.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التوسع في توفير الأنشطة التجارية والإدارية بالمدن الجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

توسيع نطاق الأنشطة التجارية والخدمية

وجاء هذا الطرح ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية تلبي احتياجات السكان، وتسهم في استكمال الخدمات بمختلف المناطق.

إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية مواصلة إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح الوحدات الاستثمارية يُراعى فيه احتياجات كل مدينة ومتطلبات التنمية بها، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد متولي صابر رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر، استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية بمختلف مناطق المدينتين وفقًا لاحتياجات السكان ومتطلبات التنمية، بما يسهم في تعزيز توافر الخدمات وتنشيط الحركة التجارية واستكمال مقومات التنمية المتكاملة.

وجرت جلستي المزاد بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.

مدينة العاشر من رمضان حدائق العاشر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشؤون العقارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

ترشيحاتنا

خالد هاشم

منتدى مصر 2026.. خالد هاشم: 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وتمويل المعدات ورأس المال العامل

الأسهم الآسيوية تتراجع بشدة مع تفاقم موجة بيع أسهم التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية تتراجع بشدة مع تفاقم موجة بيع أسهم التكنولوجيا

وزارة الإسكان

تخصيص 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان بمزاد علني

بالصور

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد