تخصيص 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان بمزاد علني

أسفرت جلستا مزاد علني عقدهما قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمقري جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، أسفرتا عن بيع جميع الوحدات المطروحة، والتي شملت 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين، بمساحات تراوحت بين ١١ و٧٥ مترًا مربعًا.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن التوسع في توفير الأنشطة التجارية والإدارية بالمدن الجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الفرص الاستثمارية.

توسيع نطاق الأنشطة التجارية والخدمية

وجاء هذا الطرح ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوسيع نطاق الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية تلبي احتياجات السكان، وتسهم في استكمال الخدمات بمختلف المناطق.

إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية مواصلة إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن طرح الوحدات الاستثمارية يُراعى فيه احتياجات كل مدينة ومتطلبات التنمية بها، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد متولي صابر رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر، استمرار إتاحة الفرص التجارية والخدمية بمختلف مناطق المدينتين وفقًا لاحتياجات السكان ومتطلبات التنمية، بما يسهم في تعزيز توافر الخدمات وتنشيط الحركة التجارية واستكمال مقومات التنمية المتكاملة.

وجرت جلستي المزاد بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي جهازي تنمية مدينة العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.