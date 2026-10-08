تخصيص 11 وحدة صناعية بمزاد علني بالعاشر من رمضان

عقد قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لتخصيص ١١ وحدة صناعية «ورش» بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية «٦ ملايين»، ضمن المجمعات «أ»، بقيمة إجمالية تتجاوز ١٩٥ مليون جنيه، بمسطح ٧٠٢ م² للورشة الواحدة.

تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية بالمدن الجديدة، واستكمال مقومات التنمية بها.

ويأتي طرح هذه الوحدات في إطار جهود وزارة الإسكان نحو دعم الأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الاستفادة من الأراضي والوحدات الصناعية المتاحة، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، ودعم التنمية الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أهمية التوسع في طرح الفرص الاستثمارية والأنشطة الصناعية بالمدن الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المدن الجديدة كمراكز للإنتاج والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرح الوحدات والفرص الاستثمارية يتم وفقًا لاحتياجات كل مدينة، وبما يتوافق مع خطط التنمية بها، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة للمزادات العلنية، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

ومن جانبه، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار جهاز المدينة في طرح الفرص الاستثمارية والصناعية تباعًا، وفقًا لخطط التنمية واحتياجات المدينة، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي، وتعزيز الاستثمارات، واستكمال مقومات التنمية المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.

وعُقدت جلسة المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وشرطة التعمير، إلى جانب مسئولي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية والمالية المنظمة للمزادات العلنية.