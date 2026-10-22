تعليم جنوب سيناء من قلب «دهب»: التدريب العملي مفتاح تأهيل الطلاب لسوق العمل .. صور

أجرت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدارس التعليم الفني الفندقي والصناعي والتجاري التابعة لإدارة دهب التعليمية؛ لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على احتياجات المدارس، ومتابعة مستوى التدريب العملي للطلاب، وذلك بحضور المهندس مصطفى كمال زرد، رئيس مجلس الأمناء على مستوى المحافظة، وماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وعبد الله وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، وكان في استقبالهم غادة خليفة، مديرة المدرسة.

واستهلت مدير المديرية جولتها بتفقد المدرسة الفندقية، حيث تابعت جانبًا من التطبيقات العملية للطلاب في مجال إعداد الطعام وتنسيقه، وأشادت بجهودهم ومستوى أدائهم، مؤكدة أن التدريب العملي والتأهيل الجيد يسهمان في تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للالتحاق بسوق العمل بكفاءة.

كما تفقدت أقسام المدرسة الصناعية، ومنها الغطس والجداريات والملابس، وحثت الطلاب على الاهتمام بالتدريب العملي، باعتباره ركيزة أساسية لاكتساب المهارات المهنية التي تتطلبها سوق العمل.

وأكدت وفاء رضا أن المقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء تتيح فرص عمل متنوعة لخريجي التعليم الفني، سواء في المجالات المرتبطة مباشرة بالقطاع السياحي، مثل الفندقة والغوص، أو في المهن والخدمات المساندة، ومنها النجارة والملابس والمفروشات والصيانة الكهربائية والتبريد وغيرها.

وشددت على أهمية التزام الطلاب بالحضور، خاصة خلال الحصص العملية، والاستفادة من التدريبات داخل الورش والأقسام التخصصية؛ لما لها من دور في صقل مهاراتهم المهنية وتعزيز فرص حصولهم على وظائف

بعد التخرج.