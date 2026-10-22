أحمد شعبان: صادرات “سيمبلكس CNC” تصل إلى 5 ملايين دولار.. وننافس المنتجات الصينية

قال المهندس أحمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة سيمبلكس CNC، إن الشركة بدأت عام 2013 على يد مجموعة من خريجي جامعة المنيا، من خلال مشروع تخرج استهدف تقديم فكرة جديدة في مجال التصنيع، موضحًا أن الشركة بدأت بورشة صغيرة، وتمكنت من التوسع تدريجيًا حتى أصبحت تنتج أكثر من ألف ماكينة سنويًا.

وأضاف خلال جلسة مستديرة بعنوان استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامةضمن فعاليات منتدى مصر 2026 أن صادرات الشركة وصلت خلال العام الماضي إلى 5 ملايين دولار، ونجحت في الوصول إلى 34 دولة، والشركة تشارك حاليًا في 4 معارض بألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، وتعمل على تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الشركة تصنع ماكينات التحكم الرقمي CNC التي تدخل في أكثر من 100 قطاع صناعي، من بينها الأثاث والأجهزة المنزلية والسيارات، مؤكدًا قدرتها على منافسة الماكينات الصينية من حيث الجودة والسعر، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع والتدريب والدعم الفني باللغة العربية، خاصة في الأسواق العربية والأفريقية.

وعن قدرة الماكينات المصرية على منافسة الماكينات الصينية، أكد شعبان إنهم يتفوقون على الماكينات الصينية في الجودة، ويستطيعوا منافستها في السعر، موضحًا إن كل سوق بيختلف عن التاني، والسوق المصري به عوامل تعطيه ميزة تنافسية، مثل أسعار الشحن والتخليص الجمركي.