بعد التهديدات الأمريكية الإسرائيلية.. إيران تفعل مبدأ اليد الميتة واستراتيجية الدفاع الفسيفسائي

ذكرت تقارير غربية أن السلطات الإيرانية فعّلت عقيدتها العسكرية المعروفة بـ "اليد الميتة" ؛ حيث يعتقد المسؤولون الإيرانيون حالياً أن وقوع هجوم أمريكي-إسرائيلي مشترك بات وشيكاً.

وقالت التقارير الغربية : وبناءً على ذلك، أصدروا توجيهات للقوات المسلحة بتفعيل استراتيجية "الدفاع الفسيفسائي" بشكل مباشر.

فيما أشارت وكالة أنباء "فارس"، إلى أن القادة العسكريون الإيرانيين قد تلقوا قوائم مفصلة بأهداف اقتصادية وسياسية أمريكية لضربها في حال اندلاع الحرب حيث يؤدي هذا الإجراء إلى تحويل هيكلية الجيش الإيراني إلى 31 قيادة إقليمية مستقلة، صُممت لضمان القدرة على شن ضربات انتقامية مدمرة، حتى في حال تعرض القيادة المركزية للاستهداف أو الشلل خلال الموجة الأولى من الهجمات.

وبحسب الوكالة الإيرانية ، فقد منحت طهران قادتها الميدانيين تفويضاً مسبقاً بفتح النار دون الحاجة إلى انتظار أوامر من القيادة العليا.

وتأتي هذه التطورات في وقت صرّح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "لا تتفاوض" وأن "شيئاً ما سيحدث قريباً".

وفي غضون ذلك، أمرت واشنطن بإجلاء كامل لطاقم سفارتها في منطقة الخليج.

وكان "الحرس الثوري" الإيراني قد استهدف في وقت لاحق 7 سفن في ليلة واحدة.