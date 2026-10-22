قدراتهم ضعيفة والعيب على اللي تعاقد معاهم.. عبد العزيز عبد الشافي يعلق على أداء لاعبي الأهلي

انتقد عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي السابق، مستوى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الشافي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن قدرات لاعبي الأهلي ضعيفة جدًا، محملًا المسؤولية لمن تعاقد معهم، في إشارة إلى ضرورة مراجعة اختيارات اللاعبين والتعاقدات التي أبرمها النادي.

وجاءت تصريحات نجم الأهلي السابق عقب فقدان الفريق نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري، بعدما انتهت مواجهته أمام القناة بالتعادل 3-3، في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

ويواجه الأهلي ضغوطًا متزايدة لاستعادة توازنه وتحسين مستواه خلال المباريات المقبلة، في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب، ورغبة الفريق في تجنب فقدان المزيد من النقاط.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ليصبح بحاجة إلى تأكيد تفوقه في مواجهة الإياب ومواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.