وزير الاستثمار: إطلاق مختبر تنظيمي لتمكين شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التصدير

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن التوجه لإطلاق مختبر تنظيمي (Regulatory Sandbox) يتيح لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الاستفادة من البيانات الحكومية المتاحة، لخلق ربط إلكتروني فعال بين المصانع والشركات المصرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في «منتدى مصر»، أن التغيير الشامل في أدوات التصدير يتطلب التخلي عن الآليات التقليدية والاعتماد على الحلول الذكية.

وأكد أن دور الحكومة يتركز في تهيئة البيئة التشريعية والتمكينية، بينما يتولى القطاع الخاص قيادة عمليات التشبيك والتسويق، أسوة بالتجارب الدولية الناجحة مثل منصات التجارة الإلكترونية الكبرى.