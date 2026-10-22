وزير الصناعة: حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات الصناعية



أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل البنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة، وقاعدة صناعية متنوعة.

وقال خالد هاشم، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية من خلال رؤية واضحة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الصناعات التكنولوجية، ورفع جودة المنتجات، وتنمية مهارات العمالة، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي.

يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وشدد الوزير على استمرار تقديم الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص، بما يدعم نمو الاستثمارات الصناعية ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويسهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.