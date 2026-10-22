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إنجاز جديد للدراجات المصرية في كينيا| مهند سعيد يحصد برونزية الطريق.. وجودي محمد تتوج بالفضية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز جديد للدراجات المصرية في كينيا| مهند سعيد يحصد برونزية الطريق.. وجودي محمد تتوج بالفضية

الدراجات المصرية
الدراجات المصرية
حمزة شعيب

حقق منتخب مصر للدراجات إنجازًا جديدًا في البطولة الأفريقية لسباقات الطريق المقامة حاليًا في كينيا؛ بعدما توج مهند أحمد سعيد بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فيما نجحت جودي محمد في حصد الميدالية الفضية بسباق الفردي ضد الساعة لمسافة 10.2 كيلومتر.

وتكتسب برونزية مهند أحمد سعيد أهمية كبيرة؛ باعتبارها أول ميدالية لمصر في سباقات الفردي العام للطريق منذ أكثر من 20 عامًا، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة بمشاركة نحو 32 دولة.

وأكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الدراجات المصرية على المنافسة القارية، مشيرًا إلى أن سباقات الطريق تتطلب إعدادًا طويلًا، ومعسكرات داخلية وخارجية، ومشاركة مستمرة في البطولات الدولية لاكتساب الخبرات وتحقيق مراكز متقدمة.

وأوضح أن المنافسة في السباق كانت صعبة، خاصة أن بعض المنتخبات تشارك بـ 4 لاعبين يعملون وفق خطط جماعية منظمة، تجمع بين الهجوم والدفاع والسيطرة على مجريات السباق، بينما خاض اللاعب المصري المنافسة بمفرده، وهو ما يزيد من قيمة الإنجاز الذي حققه مهند.

وفي منافسات السيدات، قدمت جودي محمد أداءً قويًا ومميزًا في سباق الفردي ضد الساعة، وكانت قريبة من التتويج بالميدالية الذهبية، قبل أن تحسم المنافسة حصولها على المركز الثاني بفارق 3 ثوانٍ فقط عن صاحبة المركز الأول.

وتُعد جودي محمد من العناصر الواعدة في الدراجات المصرية، وتمثل الميدالية الفضية دفعة قوية لمسيرتها، في ظل طموحات إعدادها للمشاركة في البطولة الأفريقية للناشئين العام المقبل.

ووجه الكابتن أيمن علي حسن الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، وهاني سعيد مشرف سباقات الطريق، إلى جانب أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، واللجان العاملة في الاتحاد سواء الفنية أو الإعلامية وكافة اللجان المختلفة تقديرًا لجهودهم في دعم المنتخب واللاعبين وتحقيق هذا الإنجاز القاري.

الدراجات المصرية كينيا انجاز جديد لمصر

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