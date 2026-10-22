مشهد يعكس الأصالة.. طلاب بالفرافرة يقدمون عروضًا تراثية في الطابور الصباحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطلاب إحدى المدارس بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وهم يحيون التراث الواحاتي من خلال تقديم فقرات فلكلورية خلال الطابور الصباحي، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل.

وأظهر الفيديو الطلاب وهم يقدمون عروضًا مستوحاة من الفلكلور الواحاتي، في أجواء تعكس اعتزازهم بالتراث الشعبي والهوية الثقافية للمنطقة، وحرصهم على إحياء العادات والتقاليد المتوارثة بين الأجيال.

ولاقى المقطع تفاعلًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمشاركة الطلاب في إحياء التراث المحلي، مؤكدين أهمية تعريف الأجيال الجديدة بالموروث الثقافي والشعبي، ودور المدارس في غرس الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

وتتميز واحة الفرافرة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، بطابعها الثقافي والتراثي المميز، الذي يعكس طبيعة الحياة في الواحات المصرية، ويضم مجموعة من العادات والفنون الشعبية التي تمثل جزءًا من الهوية المحلية.