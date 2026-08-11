فلكلور مبهج لأطفال الأنفوشي في تاسع ليالي "شاطئ الفن" برأس البر

تواصلت بمدينة رأس البر حفلات مبادرة "شاطئ الفن"، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وشهد المسرح الروماني باللسان مشاركة فرقة أطفال الأنفوشي للفنون الشعبية، بقيادة الفنان مصطفى عبده، في تاسع ليالي "شاطئ الفن"، حيث قدمت مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من الفلكلور المصري، تنوعت بين "التنورة"، و"الفرعوني"، و"النوبي"، و"الفلاحي"، و"الصعيدي"، إلى جانب عدد من الفقرات الفنية منها "حلاوة شمسنا"، و"الفرح"، و"الأسطورة"، و"دول لأ"، وغيرها، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة دمياط، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة دمياط.

ويشهد البرنامج إقامة 38 عرضا فنيا مجانيا، ويستمر حتى 25 أغسطس الجاري، بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، بمشاركة عدد من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.