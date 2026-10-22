ممر شرفي ودموع الوداع.. طلاب ومعلمو مدرسة بسوهاج يردّون الجميل لمديرهم بعد بلوغه سن التقاعد

في مشهد إنساني مؤثر، ودّع طلاب ومعلمو إحدى المدارس بمحافظة سوهاج مديرهم بممر شرفي، وسط التصفيق الحار والدموع، تقديرًا لسنوات عطائه وجهوده خلال فترة عمله، وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات الوداع المؤثرة، حيث اصطف الطلاب والمعلمون في ممر شرفي لتوديع مدير المدرسة، في لفتة تعكس مشاعر المحبة والتقدير التي حظي بها، بعدما ترك بصمة طيبة في نفوس الطلاب وزملائه.

وظهر التأثر واضحًا خلال لحظات التكريم، التي امتزجت فيها مشاعر الحزن على فراق المدير بالتصفيق الحار، تعبيرًا عن الامتنان لما قدمه من جهود طوال سنوات عمله، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّر المشهد عن قيمة العلاقات الإنسانية داخل المؤسسات التعليمية، ودور المعلمين والقيادات المدرسية في بناء جسور من الاحترام والمودة مع الطلاب، مؤكدًا أن سنوات العمل المخلصة تظل حاضرة في ذاكرة الأجيال، حتى بعد انتهاء فترة الخدمة الرسمية.

