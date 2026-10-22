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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يعلن انطلاق فعاليات مبادرة القرية المنتجة لدعم التصنيع المحلي وتمكين أبناء الريف اقتصاديا

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أعلن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عن إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، والتى تستهدف التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والإنتاجية، وتوفير فرص عمل جديدة، بما يدعم الإقتصاد المحلى ويرفع مستوى المعيشة لأبناء الريف، وذلك في إطار التكامل مع مستهدفات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع بحضور المهندسة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة للبحوث وتطوير الصناعة والمشرف على المبادرة، والسيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والمهندس أحمد الشرقاوى إستشارى المبادرة، فضلاً  عن ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وصغار المزارعين والمنتجين  .

دعم المبادرة.. شراكة لتحقيق التنمية الإقتصادية

ووجه محافظ أسوان الشكر للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة على دعمه للمبادرة الرئاسية، وتعزيز أوجه التعاون مع المحافظة لتحقيق التنمية الإقتصادية المحلية، بما يعود بالنفع على صغار المزارعين والمنتجين والمستثمرين، ويسهم في تحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية للأهالى .

وأكد المحافظ أهمية تحويل الإمكانات والموارد المتاحة بالقرى إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، تقوم على الاستغلال الأمثل للمقومات المحلية، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائها، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمرأة الريفية.

رؤية أسوان 2040.. تكامل بين الزراعة والصناعة

وإستعرض المهندس عمرو لاشين جهود المحافظة في إطار استراتيجية ورؤية " أسوان 2040 " ، لتحقيق التكامل بين التنمية الريفية والحضرية من خلال تحليل سلاسل الإمداد والإنتاج، وتحديد فرص إقامة تكتلات إقتصادية تدعم الصناعات الزراعية والغذائية.

وأشار المحافظ إلى أهمية إستثمار المزايا النسبية التي تتمتع بها كل قرية، وربط الإنتاج الزراعي بعمليات التصنيع والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، ويدعم إقامة مشروعات إنتاجية تتناسب مع طبيعة الموارد والإمكانات المتاحة بكل منطقة، ويسهم في تعظيم العائد الاقتصادي منها.

" القرية المنتجة " .. إستكمال لجهود " حياة كريمة "

ومن جانبها، أعربت المهندسة ليلى شحاتة والمهندس أحمد الشرقاوى عن تقديرهما لتعاون محافظة أسوان ودعمها تنفيذ المبادرة وإنجاح فعالياتها، مؤكدين أهمية التوسع في إقامة المشروعات التي تستثمر المنتجات الزراعية والمقومات المتميزة لكل قرية.

وأوضحا أن المبادرة تأتى إستكمالاً لجهود المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، التى أسهمت في تطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق، بما يهيئ بيئة مناسبة لجذب الإستثمارات وإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تحقق عائداً إقتصادياً مباشراً لأبناء القرى.

وأضافا أن المبادرة تستهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة القائمة على المقومات الزراعية والصناعية لكل قرية ، وتعزيز التصنيع المحلى ، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، والحد من الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تحويل الموارد المتاحة إلى أنشطة إقتصادية منتجة ومستدامة.

إدفو ودراو ونصر النوبة.. فرص إستثمارية واعدة ضمن المبادرة

وشهد المؤتمر عرض الفرص الإستثمارية والمشروعات المقترح تنفيذها بمراكز إدفو ودراو ونصر النوبة، ضمن فعاليات مبادرة " القرية المنتجة" ، مع إستعراض فكرة المبادرة وأهدافها، وآليات مشاركة المستثمرين، وطرق ومواعيد طرح المشروعات، وإجراءات التقدم والتعاقد بما يتيح الفرصة أمام مختلف الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة والإستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها هذه المراكز.

حوار مفتوح لتوسيع المشاركة وتسريع التنفيذ

وشهد المؤتمر الموسع فى الختام بفتح باب المناقشة والحوار أمام المستثمرين والمزارعين وممثلي المجتمع المدنى والقيادات التنفيذية، للرد على إستفساراتهم بشأن المشروعات المستهدفة والفرص الإستثمارية المتاحة وآليات المشاركة في المبادرة، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين، ويعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويسهم في تهيئة المناخ المناسب لبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

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