بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. الحالة الصحية لوالد الإعلامي إبراهيم فايق

وجه الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط رسالة دعم ودعاء لوالد الإعلامي إبراهيم فايق، بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت خضوعه لجراحة عاجلة في القلب.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص الدعاء لوالد إبراهيم فايق.. أصيب بأزمة قلبية وخضع لجراحة عاجلة في القلب»، مطالبًا بالدعاء له بالشفاء وتجاوز أزمته الصحية.

وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد كشف عن تعرض والده لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث نشر صورة لوالده من داخل المستشفى عبر حسابه على «فيسبوك»، طالبًا من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب إبراهيم فايق في منشوره: «ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي.. اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقما».

وتفاعل عدد من المتابعين مع منشور إبراهيم فايق، معربين عن تمنياتهم لوالده بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية، وأن يتجاوز أزمته الصحية ويعود إلى أسرته في أقرب وقت.

