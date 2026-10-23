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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يطالب بمعاقبة إمام عاشور: يقعد على الدكة عشان يرجع أحسن لاعب في مصر

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

طالب الإعلامي أحمد شوبير بضرورة تحقيق العدالة في التعامل مع لاعبي الأهلي، ومنح الفرصة للمجتهدين، مع عدم التردد في استبعاد أي لاعب من التشكيل الأساسي حال تراجع مستواه، وذلك بعد التعادل المثير أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن الأهلي يمتلك سلاحًا مهمًا في التعامل مع اللاعبين، يتمثل في إمكانية مشاركة أي لاعب أو جلوسه على مقاعد البدلاء، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.

وأضاف شوبير أن إمام عاشور لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال آخر مباراتين، مقترحًا جلوسه على مقاعد البدلاء حتى يستعيد مستواه، قائلًا: «إمام عاشور وحش بقاله ماتشين، يقعد على الدكة عشان ياكل في نفسه ويرجع أحسن لاعب في مصر».

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مروان عطية، مؤكدًا أنه حال تقديمه مباراة غير جيدة، يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء، موضحًا أن أكثر ما يؤثر في اللاعب هو عدم المشاركة، وهو ما قد يدفعه إلى بذل مجهود أكبر لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي.

وشدد شوبير على ضرورة تغليب مصلحة الفريق على أي اعتبارات فردية، قائلًا: «ممنوع إن حد يبوز، إحنا كلنا فرقة، المكسب والخسارة للجميع»، مؤكدًا أن الانضباط والعدالة بين اللاعبين يمثلان عنصرين أساسيين لاستعادة التوازن داخل الفريق.

تعادل مثير للأهلي أمام القناة

وكان الأهلي قد تعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما فقد الفريق نقطتين في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة إلى اللاعبين وتمنح الجماهير مؤشرات على تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي امام عاشور شوبير خسارة الأهلي

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