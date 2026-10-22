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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره في السعودية بحفل استثنائي ضمن موسم الرياض هذا كان حلمي في الأوقات الصعبة

بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره في السعودية بحفل استثنائي ضمن موسم الرياض هذا كان حلمي في الأوقات الصعبة
بعد غياب 14 عامًا.. فضل شاكر يعود إلى جمهوره في السعودية بحفل استثنائي ضمن موسم الرياض هذا كان حلمي في الأوقات الصعبة
أوركيد سامي

في ليلة استثنائية حملت الكثير من المشاعر والحنين، عاد النجم  اللبناني  فضل شاكر للوقوف أمام جمهوره في المملكة العربية السعودية، بعد غياب استمر 14 عامًا عن إحياء حفلاته هناك، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، في حفل شهد لحظات مؤثرة امتزجت فيها الفرحة بالعودة مع الذكريات والأغاني التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

وعبّر فضل شاكر عن سعادته الكبيرة بالوقوف مجددًا أمام جمهوره السعودي، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت حلمًا يراوده خلال الأوقات الصعبة التي مر بها، وأن العودة إلى المسرح والالتقاء بمحبيه تمثل له مناسبة استثنائية يصعب وصف مشاعرها بالكلمات.

وخلال كلمته أمام الحضور، قال فضل شاكر: «إن شاء الله تكونوا مبسوطين»، قبل أن يتحدث بتأثر عن اللحظة التي طالما انتظرها، مضيفًا: «كنت بحلم بالوقفة دي لما كنت في الأوقات الصعبة.. حلم والله حلم».

وحملت كلمات الفنان اللبناني مشاعر صادقة عكست حجم اشتياقه للعودة إلى المسرح، حيث بدت مشاركته في الحفل وكأنها صفحة جديدة في علاقته بجمهوره، الذي انتظر لقاءه مجددًا والاستمتاع بصوته وأغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا في العالم العربي.

فضل شاكر يبدأ حفله بأغنية «إلا وأنا معاك»

وافتتح فضل شاكر حفله بأغنية «إلا وأنا معاك»، في بداية حملت طابعًا رومانسيًا يتناسب مع اللون الغنائي الذي اشتهر به، قبل أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي شكّلت جزءًا مهمًا من مسيرته الفنية، وسط أجواء من التفاعل والانسجام بينه وبين الحضور.

وجاء اختيار الأغاني ليعيد إلى الأذهان مجموعة من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات، خاصة أن فضل شاكر يمتلك رصيدًا غنائيًا واسعًا من الأغاني الرومانسية والطربية التي تركت بصمة واضحة لدى محبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ولم تكن العودة مجرد ظهور فني جديد، بل حملت دلالات خاصة بالنسبة للفنان وجمهوره، بعدما تحولت سنوات الغياب إلى محطة جعلت هذه اللحظة أكثر تأثيرًا، خصوصًا مع حديثه الصريح عن حلم الوقوف مجددًا على المسرح في ظل الظروف الصعبة التي مر بها.

عودة تحمل الكثير من الذكريات والمشاعر

وتأتي مشاركة فضل شاكر في موسم الرياض لتؤكد استمرار حضوره الفني وارتباط الجمهور بأعماله، إذ لا تزال أغانيه تحظى باهتمام واسع، بفضل صوته المميز وأسلوبه الذي جمع بين الإحساس الرومانسي والأداء الطربي.

كما عكست كلماته خلال الحفل الجانب الإنساني من هذه العودة، بعدما اختصر سنوات الانتظار في عبارة بسيطة ومؤثرة: «حلم والله حلم»، وهي العبارة التي عبّرت عن شعوره بالامتنان والسعادة بتحقق أمنية ظل يتمناها خلال فترة صعبة من حياته.

وبين انطلاقته بأغنية «إلا وأنا معاك» وتقديمه باقة من أشهر أعماله، حمل الحفل ملامح لقاء طال انتظاره بين فضل شاكر وجمهوره السعودي، في ليلة أعادت صوته إلى أجواء الحفلات الكبرى، وجمعت بين ذكريات الماضي وأمل العودة إلى مرحلة جديدة من مشواره الفني.

وهكذا، لم يكن حفل فضل شاكر ضمن موسم الرياض مجرد أمسية غنائية عادية، بل محطة استثنائية في مسيرته، اختلطت فيها الأغاني بالمشاعر، واختصر فيها الفنان إحساسه بالعودة بعد سنوات طويلة في كلمات قليلة، لكنها حملت الكثير من المعاني: «حلم والله حلم».

فضل شاكر اخبار الفن نجوم الفن موسم الرياض

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