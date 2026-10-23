قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
«شبورة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة».. تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة
أدعية تقال يوم الجمعة .. 7 كلمات لا ترد في هذه الساعة
ضرب أهداف اقتصادية ومدنية.. إيران تهدد بتوسيع هجماتها لتشمل دول الخليج
السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض
نتنياهو: لن أطلب من ترامب الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران
دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدعية للرزق والفرج وراحة البال
أكبر سعر دولار في البنوك الآن
أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة
الأهلي يقرر مضاعفة العقوبات على اللاعبين طوال الموسم
تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: التحرك الأوروبي ضد الحوثيين يحمل رسالة إلى السعودية

الحوثيين
الحوثيين
محمود محسن

قال الدكتور ألبير فرحات، خبير قضايا الإرهاب الدولي، إن مشروع إدراج جماعة الحوثيين على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يعكس توجهاً أوروبياً للانخراط بصورة أكبر في تداعيات المواجهة بمنطقة الخليج، في ظل ما تمثله هجمات الجماعة على الملاحة الدولية من تهديد لحركة السفن في المنطقة.

وأضاف فرحات، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن التحرك الأوروبي يستهدف تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها التضييق المالي على جماعة الحوثيين، إلى جانب توجيه رسائل غير مباشرة إلى إيران بشأن التداعيات المحتملة لدعم الجماعة، فضلاً عن تعزيز أوراق الضغط الأميركية خلال أي مفاوضات مقبلة مع طهران.

وأكد خبير قضايا الإرهاب الدولي أن التعامل مع ملف الحوثيين يختلف عن التعامل مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن اضطراب الملاحة في المنطقة ينعكس بصورة مباشرة على المصالح الاقتصادية الأوروبية، بينما يرتبط ملف الإخوان، بحسب تقديره، باعتبارات سياسية مختلفة، وهو ما يجعل دوافع التحرك الأوروبي تجاه الملفين متباينة.

الاتحاد الأوروبي

وأشار فرحات إلى أن التحرك الأوروبي يحمل، وفق تحليله، رسالة إلى المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في دعمها، لا سيما في ظل الهجمات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن الخطوة تندرج ضمن حسابات أوسع تتعلق بأمن المنطقة والعلاقات الأوروبية الأميركية والتطورات المرتبطة بإيران.

ألبير فرحات الإرهاب الحوثيين الخليج السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

والد إبراهيم فايق

أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

وزير الخارجية

تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

الزواج

طلقت زوجتي قبل الدخول بها فهل يجوز لي الزواج من أمها؟.. دار الإفتاء تجيب

إلهان عمر وترامب

هل تزوجت شقيقها؟| إلهان عمر ترحل من واشنطن.. وترامب يهددها بالسجن والترحيل

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة والأمطار

حالة الطقس غدًا الجمعة 23 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي والقناة.. موعد المباراة اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تريند الجزائر

صورة هزت السوشيال ميديا.. 5 تلاميذ يدفعون عربة شيخ قعيد| ما القصة؟

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد