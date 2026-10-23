بث مباشر | آخر تطورات إطلاق النار على كتيبة احتياط إسرائيلية بالضفة الغربية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بث مباشر لـ آخر تطورات إطلاق النار الذي استهدف كتيبة احتياط إسرائيلية في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وصف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير عملية الخليل بأنه كان هجوماً خطيراً.

وقال زامير في تصريحات له : وقد حالت التحركات السريعة للجنود دون وقوع هجوم أكثر خطورة، ومنعت إلحاق المزيد من الأذى بالمدنيين وقوات الأمن.

وأضاف : كما عُثر على كمية كبيرة من الذخيرة داخل المركبة التي استخدمها عناصر المقاومة للوصول إلى موقع الهجوم، وهي ذخيرة كانت مخصصة لتنفيذ هجوم على نطاق أوسع.

ومنذ قليل ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة عن إصابة خمسة أشخاص في هجوم وقع بالقرب من مدينة الخليل.

وذكر الجيش أنه تم القضاء على اثنين من منفذي الهجوم، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن أي متورطين آخرين محتملين.

فيما ذكرت منظمة "نجمة داوود الحمراء" أن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم؛ اثنان منهم في حالة حرجة، وواحد في حالة متوسطة، واثنان في حالة طفيفة. وقد نُقل المصابون بجروح طفيفة ومتوسطة إلى المستشفى.



