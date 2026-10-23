برلمانية: الاستثمار الأجنبي ركيزة لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات.



وأوضحت " أبو زيد" في تصريحات خاصة أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرتها على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة.

وأشارت عضو النواب إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

منتدى مصر 2026.. إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي؛ من خلال زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، وتيسير بيئة الأعمال.



وأكد الدكتور محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

