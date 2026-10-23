قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أقرب إجازة رسمية في مصر
علاج 1.23 مليون شخص.. التضامن تستعرض الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن بمنتدى مصر 2026
نتنياهو يطلب من حزبه إلغاء الأنشطة الانتخابية عقب إطلاق النار في الضفة
خلال ساعات قليلة.. قطع المياه عن مناطق بالمقطم والأسمرات
منتدى مصر 2026 .. التخطيط: نستهدف معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%
خلال أسبوع.. القوات الأوكرانية تخسر 8340 عسكريا في حربها ضد روسيا
بسبب علاقة غير لائقة.. استقالة رئيس الأركان النيوزيلندي
تحديث iPadOS 27.2 يضيف ميزة جديدة لـ آيباد.. كيف تستخدمها؟
سموتريتش يدعو لحملة عسكرية شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية
آلاف المتظاهرين في فيينا يحتجون على خفض ميزانية التعليم
كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: الاستثمار الأجنبي ركيزة لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، يمثل خطوة مهمة نحو تطوير مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من الاستثمارات.


وأوضحت " أبو زيد" في تصريحات خاصة أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرتها على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، إلى جانب توفير بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة على التوسع في المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة.

وأشارت عضو النواب إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التدفقات المالية، بل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

منتدى مصر 2026.. إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي قريبا

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي، ودعم استدامة إدارة الدين الخارجي؛ من خلال زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الإنتاجية، وتيسير بيئة الأعمال.


وأكد الدكتور محمد فريد أن أي عملية إصلاح يجب أن تستند إلى تحليل تفصيلي للبيانات، بما يساعد على تحديد التحديات الفعلية ووضع السياسات المناسبة للتعامل معها، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
 

منتدى مصر البنك الدولي النواب الاستثمار الأجنبي الحكومة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترامب

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

ترشيحاتنا

القوارض

الزراعة تطلق حملة قومية لمكافحة القوارض بعد حصاد الموسم الصيفي 2026

مايا مرسي

مرسي: الهلال الأحمر يستند إلى شبكة وطنية ممتدة في جميع المحافظات قوامها نحو ٧٥ ألف متطوع

مصر للطيران

تجديد الاعتماد الأوروبي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بالقاهرة ومحطتي الأقصر والغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد