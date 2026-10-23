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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سكرتير مساعد كفر الشيخ يتفقد الاستعدادات النهائية لمولد الدسوقي.. صور

جولة
جولة
محمود زيدان

أجرى اللواء أحمد حبيب، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية اليوم بمدينة دسوق؛ لمراجعة منظومة التأمين لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، والوقوف على جاهزية القطاعات الخدمية والطبية، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير الأمان والراحة لجموع الزائرين والمريدين الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد الكامل لاحتفالات المولد الإبراهيمي، وذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

مراجعة التمركزات الأمنية وكاميرات المراقبة ومداخل المدينة

وخلال الجولة، أكد اللواء أحمد حبيب رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الأمنية والخدمية والطبية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان انتظام الاحتفالات وخروجها بالصورة التي تليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة دسوق.

وشملت الجولة تفقد أماكن التمركزات الأمنية، ومتابعة إجراءات تأمين مداخل ومخارج المدينة، والاطمئنان على كاميرات المراقبة الموجودة بمناطق التجمعات الخاصة بالاحتفالات، إلى جانب تفقد البوابات الأمنية بمداخل الميدان الإبراهيمي وأبواب المسجد، في إطار متابعة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية لتأمين الزائرين.

وأوضح السكرتير العام المساعد أن القطاعات المعنية تواصل عملها على مدار الساعة، مؤكدًا استمرار المتابعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية والجولات الميدانية، للوقوف على مدى جاهزية الشوارع والمرافق العامة المحيطة بالمسجد، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أو الزائرين.

تعزيزات أمنية وخدمات طبية.. واستعدادات متكاملة طوال أيام الاحتفال

من جانبه، أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، استقبال الضباط وضباط الصف والجنود المكلفين بتأمين الاحتفالات طوال فترة المولد، مع توفير متطلبات الخدمة الأمنية، وتجهيز السرادقات ونقاط الحراسة داخل المدينة، وتكثيف التواجد الأمني، وتفعيل خطط الحماية المدنية.

وأضاف أن الاستعدادات تضمنت تجهيز خيمة متكاملة للخدمات الطبية، وتسكين القوات المكلفة بالخدمة في الاستراحات المخصصة لهم، بما يضمن توفير الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم طوال فترة الاحتفالات.

وأشار إلى تشكيل عدد من اللجان وغرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير الاحتفالات، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين والتعامل السريع مع أي طوارئ.

حملات نظافة ورفع إشغالات.. ومتابعة مستمرة بمحيط المسجد الإبراهيمي

وفي سياق متصل، وجّه رئيس مركز ومدينة دسوق بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والإشغالات بصورة دورية في محيط المسجد الإبراهيمي والشوارع المؤدية إليه، مع تعزيز الإنارة ورفع كفاءة المرافق الحيوية، بما يسهم في تيسير حركة الزائرين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتتواصل المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لضمان الجاهزية طوال فترة الاحتفالات، وتوفير الأجواء الآمنة والمنظمة لاستقبال جموع المحبين والمريدين، بما يعكس مكانة دسوق الدينية والتاريخية وحرص المحافظة على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف المولد الإبراهيمي.

سكرتير عام مساعد كفر الشيخ كفر الشيخ دسوق مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أخبار وتقارير

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