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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالجلابية والسبحة.. طاهر أبو زيد في أجواء روحانية داخل الساحة الرضوانية بالأقصر

بالاجلابية
بالاجلابية
باسنتي ناجي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكابتن طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجم النادي الأهلي السابق، خلال وجوده في الساحة الرضوانية بمحافظة الأقصر، حيث ظهر مرتديًا الجلابية ويحمل السبحة، في أجواء روحانية تزامنت مع أداء صلاة الجمعة.

وشهدت زيارة طاهر أبو زيد للساحة الرضوانية استعادة ذكريات مبادرة إنسانية أطلقها قبل نحو 29 عامًا، بهدف دعم القطاع السياحي في الأقصر، بمشاركة مجموعة من الرياضيين والفنانين، عقب الحادث الذي شهدته المدينة في نوفمبر 1997.

طاهر أبو زيد يستعيد تفاصيل مبادرة دعم السياحة بالأقصر

واستعرض وزير الشباب والرياضة الأسبق تفاصيل المبادرة التي جاءت لمساندة العاملين بالقطاع السياحي، خاصة أصحاب الأعمال الصغيرة الذين تأثروا بالتداعيات الاقتصادية للحادث، مؤكدًا أهمية الوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي واجهتهم آنذاك.

وأوضح أبو زيد أن المبادرة انطلقت في 24 نوفمبر 1997، بعد أسبوع واحد من الحادث، وشكلت بداية ارتباط إنساني وثيق بينه وبين محافظة الأقصر وأهلها، امتد على مدار نحو ثلاثة عقود.

وأشار إلى أن زياراته المتكررة إلى المدينة أسهمت في بناء علاقات قوية وصداقات ممتدة مع أبنائها، لافتًا إلى أن مساندة العاملين في القطاع السياحي تظل مسؤولية مجتمعية مهمة، نظرًا لارتباط مصادر دخل الكثير من الأسر بالنشاط السياحي والخدمات المرتبطة به.

أجواء روحانية في الساحة الرضوانية

وخلال مشاركته في مجلس ذكر داخل الساحة الرضوانية، تحدث طاهر أبو زيد عن الأجواء الروحانية التي تتميز بها الساحة، مشيرًا إلى ما تمنحه لزائريها من شعور بالسكينة والطمأنينة، وما تعكسه من معاني المحبة والتآلف بين الحضور.

وأعرب نجم الأهلي السابق عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها خلال زيارته، موجّهًا الشكر إلى القائمين على الساحة، وفي مقدمتهم الشيخ زين العابدين أحمد رضوان، إلى جانب الشخصيات العامة والحضور المشاركين في اللقاء.

واختتم أبو زيد حديثه بالتعبير عن أمله في استمرار اللقاءات التي تجمعه بأهالي الأقصر، بما يعزز أواصر المحبة والتواصل المجتمعي، ويدعم الجهود الرامية إلى خدمة أبناء الصعيد.

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