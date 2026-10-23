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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهنداوي: الهوية العراقية تزداد قوة.. والعراق متمسك بانتمائه العربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمود زيدان

أكد الكاتب والمفكر العراقي حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن العراق بلد عربي ولا توجد شكوك بشأن هويته العربية، مشيرا إلى أن المجتمع العراقي يضم مكونات أصيلة ومتنوعة، من بينها الأكراد والتركمان والسريان والآشوريون، وجميعهم جزء من النسيج العراقي.

وأضاف الهنداوي، خلال حديثه لبرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الهوية العراقية تزداد قوة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الانتماء الوطني يجمع العراقيين على اختلاف مكوناتهم العرقية، ويعزز تمسكهم بوحدة الدولة واستمرارها.

وأكد أن البعد الطائفي لم يعد حاضرا على المستوى الشعبي في العراق، موضحا أن هناك محاولات من بعض الجهات والشخصيات لاستغلال الانقسامات الطائفية، لكن المواطنين لا ينطلقون في تعاملاتهم اليومية من اعتبارات طائفية أو عرقية.

وأشار الهنداوي إلى وجود تنازلات متبادلة بين مختلف المكونات العراقية بهدف تعزيز التواصل والتفاهم، والحفاظ على استقرار الدولة وتقويتها، معربا عن اعتقاده بأن العراق سيشهد تطورات مهمة في هذا الاتجاه خلال المدى المنظور.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن العراق يعتز بانتمائه العربي وعضويته في الجامعة العربية، باعتباره أحد الدول المؤسسة لها، مؤكدا تمسك الدولة العراقية بهذا الانتماء واعتزازها به أكثر من أي وقت مضى.

أخبار توك شو القاهرة الإخبارية سمير عمر الإعلامي سمير عمر

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