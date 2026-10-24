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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حوافز ضريبية .. روشتة برلمانية لدعم وتطوير الشركات الناشئة

ريادة الأعمال
ريادة الأعمال
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية وضع حزمة متكاملة من الإجراءات لدعم الشركات الناشئة في مصر، بما يساعدها على تجاوز التحديات التمويلية والإدارية، ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة، في ظل توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار.


وأوضحت " أبو زيد" في تصريحات خاصة أن دعم الشركات الناشئة يتطلب الانتقال من المبادرات العامة إلى آليات تنفيذية واضحة، تبدأ بتوفير مصادر تمويل متنوعة وميسرة، مع دراسة تقديم حوافز ضريبية متدرجة للشركات في سنواتها الأولى، بما يتناسب مع حجم أعمالها ومعدلات نموها، ويساعدها على توجيه مواردها لتطوير منتجاتها وتوسيع نشاطها.

دعم التسويق والتصدير

وأكدت أن التوسع في برامج تدريب رواد الأعمال، ودعم التسويق والتصدير، وربط الشركات المصرية بالمستثمرين والأسواق الخارجية، يمثلان محورين أساسيين لتعزيز استدامة المشروعات الناشئة، مشيرة إلى أن نجاح منظومة ريادة الأعمال يقاس بقدرتها على تحويل الأفكار إلى مشروعات منتجة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.


جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الحوارية التفاعلية "عروض رواد الأعمال"، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026. 

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال تمثل أولوية للدولة، وهو ما تُرجم عمليًا في تفعيل دور “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستعرض النتائج الإيجابية لآلية "عيادة الأعمال" في “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار”، والتي نجحت في حل 21 تحديًا من أصل 48 تلقتها، مع استمرار المتابعة لحل الباقي، مشيرًا كذلك إلى التحركات الحكومية لدمج رواد الأعمال المصريين بالخارج؛ لتشجيعهم على التوسع داخل  السوق المصري وخارجه.

الشركات الناشئة مجلس النواب وزير التخطيط ريادة الأعمال منتدى مصر 2026

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