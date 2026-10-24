قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماوي طوق نجاة للأحمر.. هل ينقذ بيراميدز حلم الأهلي في مونديال 2029 بعد خروج صن داونز؟
برلماني: مخرجات منتدى مصر يجب أن تتحول إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات شخص بإقتحام الأمن لمنزله بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء والد القائم على النشر بقيام قوة أمنية بالجيزة باقتحام منزله الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبعثرة محتوياته والتعدى على أفراد أسرته بالضرب والإستيلاء على أمواله دون وجه حق .

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر ووالده (صياد، ونجله "لهما معلومات جنائية").

وتبين أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة باستهداف شقيق القائم على النشر (سبق إتهامه فى 5 قضايا جنائية ما بين "مخدرات، شروع فى سرقة، ضرب"، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى ضرب) للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز دون تجاوز.

وتولت النيابة العامة التحقيق فى حينه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى معلومات جنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبير: ضبط الأسواق ومواجهة التضخم أبرز مطالب المواطنين من منتدى مصر

صورة أرشيفية

خبير: أسعار النفط تتجه إلى 120 دولارًا للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

جانب من اللقاء

«إكسترا نيوز»: أكثر من 26 جلسة حوارية ناقشت مستقبل مصر خلال منتدى 2026

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد