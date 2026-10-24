محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاءات شخص بإقتحام الأمن لمنزله بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء والد القائم على النشر بقيام قوة أمنية بالجيزة باقتحام منزله الكائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبعثرة محتوياته والتعدى على أفراد أسرته بالضرب والإستيلاء على أمواله دون وجه حق .

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر ووالده (صياد، ونجله "لهما معلومات جنائية").

وتبين أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة باستهداف شقيق القائم على النشر (سبق إتهامه فى 5 قضايا جنائية ما بين "مخدرات، شروع فى سرقة، ضرب"، ومحكوم عليه بالحبس فى قضيتى ضرب) للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز دون تجاوز.

وتولت النيابة العامة التحقيق فى حينه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.