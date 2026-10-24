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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يحمل واشنطن مسؤولية فشل الاتفاق المؤقت ويتمسك بالمضي فيه

الرئيس الايراني
الرئيس الايراني

حمّل الرئيس الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية فشل الاتفاق المؤقت، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يزال يرى ضرورة المضي قدمًا في هذا الاتفاق، في موقف يعكس استمرار تمسك طهران بالمسار التفاوضي رغم الخلافات القائمة مع واشنطن.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس الإيراني، في تصريحات عاجلة أوردتها صحيفة الشرق الأوسط، قوله إن بلاده تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تعثر الاتفاق المؤقت، مضيفًا أنه لا يزال يعتقد أن من الضروري الاستمرار فيه والمضي قدمًا نحو استكمال مساره.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وتباين المواقف بشأن الملفات الخلافية التي تلقي بظلالها على فرص التوصل إلى تفاهمات مشتركة. ويعكس حديث الرئيس الإيراني تمسك طهران بإمكانية مواصلة المسار المؤقت، رغم تحميلها الجانب الأمريكي مسؤولية الإخفاق الذي أصاب الاتفاق.

وتشير مواقف سابقة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أن طهران لا تزال تعلن استعدادها للتوصل إلى تفاهم مع واشنطن، لكنها تشترط احترام الالتزامات المتبادلة واتخاذ خطوات عملية تعزز الثقة بين الطرفين. 

كان بزشكيان قد أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ترغب في المضي قدمًا في الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يونيو، معتبرًا أن نجاح أي تفاهم يتطلب التزامًا أمريكيًا واضحًا بما تم الاتفاق عليه.

وتتصل هذه الخلافات بمذكرة تفاهم هدفت إلى تمهيد الطريق أمام اتفاق أوسع لإنهاء الحرب وتسوية الملفات العالقة بين البلدين، إلا أن التباينات بشأن عدد من القضايا، من بينها الملاحة في مضيق هرمز، حالت دون استكمال المسار المتفق عليه، وفق تقارير إعلامية سابقة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، نظرًا إلى دوره في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل أي تعثر في التفاهمات المرتبطة به عاملًا مؤثرًا في أمن المنطقة واستقرار الأسواق الدولية.

وفي ظل تبادل الاتهامات بشأن مسؤولية تعثر الاتفاق، تبقى فرص استئناف المفاوضات مرتبطة بمدى استعداد الجانبين لتجاوز الخلافات والعودة إلى الالتزامات المتبادلة. كما تظل التصريحات الإيرانية بشأن مواصلة الاتفاق مؤشرًا على أن الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحًا لدى طهران، رغم استمرار التوتر مع واشنطن.

ايران الرئيس الايراني بزشكيان امريكا الاتفاق

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