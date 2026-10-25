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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026

برج العذراء
برج العذراء

يجد مواليد برج العذراء أنفسهم اليوم أمام فرصة لإعادة النظر في بعض التفاصيل التي اعتادوا التعامل معها بالطريقة نفسها. قد تكتشف أن الحل الذي تبحث عنه لا يحتاج إلى مجهود إضافي بقدر ما يحتاج إلى تغيير زاوية النظر إلى المشكلة. لا تسمح لرغبتك في الوصول إلى النتيجة المثالية بأن تعطل خطواتك، فالتقدم التدريجي أفضل من الانتظار الطويل.

العذراء على الصعيد المهني:

قد تظهر حاجة إلى مراجعة اتفاق أو استكمال مهمة لم تُحسم جميع جوانبها بعد. دقتك في العمل تمنحك ميزة مهمة، لكن حاول ألا تنشغل بالتفاصيل الصغيرة على حساب الصورة الكاملة. وإذا تلقيت اقتراحًا مختلفًا عن أسلوبك المعتاد، فامنحه فرصة للتقييم قبل رفضه، فقد يحمل طريقة أكثر سهولة لإنجاز المطلوب.

العذراء على الصعيد العاطفي:

قد تحتاج إلى تخفيف حدة التحليل المستمر لتصرفات الشريك، والتركيز بدلًا من ذلك على الحوار المباشر. بعض الخلافات تنشأ بسبب اختلاف طريقة التعبير عن المشاعر، وليس بالضرورة بسبب غياب الاهتمام. أما إذا كنت أعزب، فقد تجد نفسك أكثر ميلًا إلى التعرف على شخص تشعر معه بالراحة والوضوح، بعيدًا عن العلاقات التي تتركك في حالة من الحيرة.

العذراء على الصعيد المالي:

من المناسب أن تراجع مصروفاتك الأخيرة وتحدد البنود التي يمكن تقليلها دون التأثير في احتياجاتك الأساسية. قد يكون لديك هدف ترغب في تحقيقه خلال الفترة المقبلة، ووضع خطة ادخار بسيطة سيجعله أكثر قابلية للتنفيذ. تجنب اتخاذ قرار مالي لمجرد التخلص من شعور مؤقت بالقلق.

على الصعيد الصحي:

امنح نفسك فرصة للابتعاد عن الضغوط الذهنية، خصوصًا إذا كنت تقضي وقتًا طويلًا في التفكير في العمل أو المسؤوليات المنزلية. تنظيم مواعيد النوم والحركة خلال اليوم قد يساعدك على الشعور بنشاط أفضل. ولا تؤجل استشارة الطبيب إذا واجهت أعراضًا مستمرة أو غير معتادة.

نصيحة اليوم لبرج العذراء:

ليس عليك إصلاح كل شيء في الوقت نفسه؛ اختر أمرًا واحدًا يستحق اهتمامك وابدأ به، وتذكر أن تقبل النقص أحيانًا جزء من الوصول إلى نتائج أفضل.

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