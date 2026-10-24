إيرادات فيلم «Digger» لتوم كروز تقترب من 42 مليون دولار عالميًا

حقق فيلم «Digger» للنجم العالمي توم كروز إيرادات بلغت 41 مليونًا و966 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ انطلاق عرضه في 2 أكتوبر الجاري، وسط تحديات تجارية يواجهها العمل بسبب ارتفاع ميزانية إنتاجه.

ووفقًا للأرقام المتاحة، جمع الفيلم 17 مليونًا و466 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، مقابل 24 مليونًا و500 ألف دولار من الأسواق العالمية الأخرى.

فيلم digger

وتدور أحداث الفيلم حول ديجر روكويل، رجل النفط الملياردير الذي يجسده توم كروز، إذ تتسبب أنشطة شركته في كارثة بيئية تهدد حياة الآلاف، ضمن معالجة تمزج بين الكوميديا السوداء والسخرية السياسية والاجتماعية.

ورغم الجدل الذي أثاره الفيلم بين النقاد، حظي العمل بدعم عدد من الفنانين، من بينهم الممثلة آن هاثاواي، التي وصفته بأنه تجربة جريئة وطموحة وتدعو إلى التفكير، كما أشاد آخرون بمخاطرته الفنية وخروجه عن القوالب السينمائية المعتادة.

تحديات «Digger» في شباك التذاكر

واجه الفيلم ضغوطًا تجارية منذ بداية عرضه، إذ حقق نحو 20 مليون دولار عالميًا خلال عطلة افتتاحه، في حين تُقدّر ميزانية إنتاجه بنحو 160 مليون دولار، ما أثار تساؤلات بشأن قدرته على تحقيق إيرادات تغطي تكلفته.

ويجمع «Digger» بين توم كروز والمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو، المعروف بأعمال حصدت جوائز أوسكار، من بينها «Birdman» و«The Revenant».

ويقدم كروز من خلال الفيلم تجربة مختلفة عن أدواره المعتادة في أفلام الحركة، وهو ما وضع العمل في دائرة النقاش النقدي والتجاري.