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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية: سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مكة والمدينة

سقوط شظايا
سقوط شظايا
القسم الخارجي

أفادت تقارير إعلامية، السبت، بسقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مناطق في السعودية، وسط تصاعد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي تستهدف المملكة.

وذكرت وكالة رويترز أن قوات التحالف أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينتي الطائف وينبع، فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي تحذيرات مؤقتة من وجود خطر جوي في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع، قبل أن تعلن زوال التهديد، وفقا لـ رويترز.

وفي السياق ذاته، تواصل السلطات السعودية متابعة التطورات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمنشآت الحيوية، في ظل تكرار الهجمات التي تستهدف مناطق مختلفة من المملكة.

وتشير التقارير عن واقعة اليوم إلى أن الصاروخين استهدفا الطائف وينبع، بينما شملت التحذيرات الأمنية مكة وجدة أيضًا. 

سقوط شظايا صواريخ السعودية الهجمات الصاروخية الطائرات المسيّرة

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