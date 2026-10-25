حضور رسمي وشعبي واسع بالأردن لتشييع ضحايا الهجوم الإرهابي في الكرك

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من الأردن، إن محافظة الكرك الأردنية شهدت توافدًا رسميًا وشعبيًا واسعًا للمشاركة في تشييع ضحايا الهجوم الذي استهدف كنيسة بقرية حمود، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين المشيعين وموقع الدفن.

وأضافت الأغا أن مراسم التشييع تضمنت مواكب جنائزية تنطلق من الكنائس إلى موقع الدفن، الذي أُعدّ ليضم قبرًا جماعيًا ونصبًا تذكاريًا للضحايا، بمشاركة مسؤولين وسياسيين وشخصيات ثقافية وأعداد كبيرة من المواطنين.

وتابعت أن السلطات الأردنية تواصل تحقيقاتها لملاحقة المتورطين، مشيرة إلى تأكيد الملك عبد الله الثاني رفضه التهاون مع الإرهاب، وتوجيهه بتعزيز الجاهزية الأمنية ومراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.

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